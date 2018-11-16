Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Сколько укладывать - в сантиметрах? Лаборатория губернаторского контроля измерила мценский сельский асфальт.



- Условное ЧП в режиме реального времени. В Глазуновке «смоделировали» ДТП и коммунальную аварию.



- За идею - грант. Сегодня в ОГУ проходит финал конкурса «Умник-2018».



- Искусство, застывшее в металле. Известный орловский мастер Глеб Козлов представил свои работы.



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Вести-Орёл

16 ноября 2018 года







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