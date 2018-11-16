Сегодня в Детской деревне SOS-Лаврово проходит фестиваль приемных семей

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пятница
16.11.2018
15:45:57
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Сегодня в Детской деревне SOS-Лаврово проходит фестиваль приемных семейЕго назвали «Под заботливым крылом Орла». Это - социальный проект «Орлята учатся летать». Идея получила поддержку фонда президентских грантов.
В фестивале принимали участие приемные семьи из разных районов области, представляя свои идеи по воспитанию и образованию детей, организации их досуга, развитию творческих и спортивных способностей. Сегодня наградят победителей в номинациях «Семейные традиции», «Творческая мастерская», «Спортивная семья» и «Азбука семейного воспитания». Кроме того, в рамках фестеваля пройдет несколько творческих мастер-классов для участников и гостей.
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