Новости версия для печати Сегодня в Орле юные «Орлята» соревнуются в мастерстве отрядных вожатых Командам предстоит преодолеть несколько конкурсных этапов.



Среди этапов - два творческих, это визитка и завершающее выступление. А так же ребятам придется сдать тест на знание истории пионерской организации. Участвуют в конкурсе школьники от 10 до 14 лет





Татьяна Напольских

16 ноября 2018 года







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