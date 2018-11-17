Новости версия для печати В Орле Фонд капремонта отчитался перед Облсоветом Как сделать работу Регионального фонда капитального ремонта не только более прозрачной, но и максимально эффективной? Что будет с домами, которые в планы попали, но работы на них либо не начинались, либо затянулись на неопределенное время?Ответы на эти вопросы сегодня искали на профильном комитете Облсовета.



Судя по отчету, на капремонт многоэтажек Фонд уже получил 3,2 млрд. рублей, 2,6 из них уже были «пущены в дело».

Ольга Павлова, и.о. директора Регионального фонда капремонта: «В настоящее время у нас завершены работы в общей сложности по объектам 2016-17 годов на 106 домах, 85 домов 2017 года и 21 дом - плана 2016 года, 47 объектов у нас находятся в работе. Проектируются и выставляются на аукционы и на строительно-монтажные работы объекты плана 2018-20 года». На 2019 год в Фонде остается 560 млн рублей, а нужно - 780. Одно из главных предложений, которое прозвучало на заседании комитета, - оставить финансирование на уровне этого года. В противном случае, выполнение обязательств будет под вопросом.





Оксана Гранн

16 ноября 2018 года







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