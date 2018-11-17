В ОрелГУЭТ провели форум добровольцев

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В ОрелГУЭТ провели форум добровольцевКак создать Город доброты, как понять друг друга, как спасти чью-то жизнь? А еще - каким волонтером ты должен стать, чтобы приносить максимальную помощь? Обо всем этом говорили в Орловском госуниверситете экономики и торговли на молодежном форуме добровольцев. Он собрал более 500 участников.
«Доброта - вещь удивительная». Это простое, но очень емкое выражение стало девизом форума добровольцев. Его решили провести сторонники волонтерского движения «Горящие сердца», студенты ОрелГУЭТ.
Первоначально форум был задуман как подведение итогов вузовский волонтерской работы, но в процессе подготовки стало ясно, что самое главное - донести до ребят всю важность и огромную пользу этой деятельности.
Анна Мезенцева, руководитель волонтерского движения ОрелГУЭТ «Горящие сердца»: «Разрабатывая программу форума, волонтерское движение ОрелГУЭТа «Горящие сердца» ориентировалось на школьников и студентов среднего профессионального образования, стараясь сделать ее не только познавательной, но и интересной для ребят».
Форум был не просто насыщен нужной и полезной информацией, он предлагал участникам практические навыки, например, организовать волонтерскую работу в городской среде или оказать первую помощь при несчастном случае.
Андрей Тюрюканов, председатель первичной профсоюзной организации студентов ОрелГУЭТ: «Мы считаем, что доброта, милосердие, умение помогать нуждающимся людям это и есть основа человеческого счастья. Чем больше мы делаем добра, тем больше добра получаем взамен».
Дискуссионные подиумы и интерактивные площадки вызвали у ребят самый живой интерес. Востребован был и опыт организации такой внеурочной деятельности. В Орловском госуниверситете экономики и торговли здесь есть чем поделиться с коллегами.
Андрей Некрасов, руководитель Орловского регионального отделения «Всероссийский студенческий корпус спасателей»: «Подчас люди проходят мимо, это не должно быть. Мы считаем, что каждый обязан иметь навык оказания первой помощи - это удобно, практично, и в каких-то житейских ситуациях человек не пройдет мимо, остановится, вызовет специалистов, до приезда специалистов сможет поддержать его жизнедеятельность. оказать помощь».
Доброта, ответственность, инициативность - это основа волонтерской работы. Такие форумы дают возможность молодым добровольцам не просто найти единомышленников, поделиться опытом, но и еще раз убедиться все, что они делают очень важно и нужно.
Инна Паршутина, ректор ОрелГУЭТ: «Это и танцы, и культурные мероприятия, ну а кто, скажем, не умеет петь или танцевать, тот очень хорошо внедряется в различные студенческие организации. Это и педагогический отряд, и «Горящие сердца», экологический отряд, и мы очень рады, что мы выпускаем не только хороших специалистов, но и добрых, умных людей».