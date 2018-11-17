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В ОрелГУЭТ провели форум добровольцев

Как создать Город доброты, как понять друг друга, как спасти чью-то жизнь? А еще - каким волонтером ты должен стать, чтобы приносить максимальную помощь? Обо всем этом говорили в Орловском госуниверситете экономики и торговли на молодежном форуме добровольцев. Он собрал более 500 участников.

«Доброта - вещь удивительная». Это простое, но очень емкое выражение стало девизом форума добровольцев. Его решили провести сторонники волонтерского движения «Горящие сердца», студенты ОрелГУЭТ.
Анна Мезенцева, руководитель волонтерского движения ОрелГУЭТ «Горящие сердца»: «Разрабатывая программу форума, волонтерское движение ОрелГУЭТа «Горящие сердца» ориентировалось на школьников и студентов среднего профессионального образования, стараясь сделать ее не только познавательной, но и интересной для ребят».
Первоначально форум был задуман как подведение итогов вузовский волонтерской работы, но в процессе подготовки стало ясно, что самое главное - донести до ребят всю важность и огромную пользу этой деятельности.
Андрей Тюрюканов, председатель первичной профсоюзной организации студентов ОрелГУЭТ: «Мы считаем, что доброта, милосердие, умение помогать нуждающимся людям это и есть основа человеческого счастья. Чем больше мы делаем добра, тем больше добра получаем взамен».
Форум был не просто насыщен нужной и полезной информацией, он предлагал участникам практические навыки, например, организовать волонтерскую работу в городской среде или оказать первую помощь при несчастном случае.
Андрей Некрасов, руководитель Орловского регионального отделения «Всероссийский студенческий корпус спасателей»: «Подчас люди проходят мимо, это не должно быть. Мы считаем, что каждый обязан иметь навык оказания первой помощи - это удобно, практично, и в каких-то житейских ситуациях человек не пройдет мимо, остановится, вызовет специалистов, до приезда специалистов сможет поддержать его жизнедеятельность. оказать помощь». 
Дискуссионные подиумы и интерактивные площадки вызвали у ребят самый живой интерес. Востребован был и опыт организации такой внеурочной деятельности. В Орловском госуниверситете экономики и торговли здесь есть чем поделиться с коллегами.
Инна Паршутина, ректор ОрелГУЭТ: «Это и танцы, и культурные мероприятия, ну а кто, скажем, не умеет петь или танцевать, тот очень хорошо внедряется в различные студенческие организации. Это и педагогический отряд, и «Горящие сердца», экологический отряд, и мы очень рады, что мы выпускаем не только хороших специалистов, но и добрых, умных людей».
Доброта, ответственность, инициативность - это основа волонтерской работы. Такие форумы дают возможность молодым добровольцам не просто найти единомышленников, поделиться опытом, но и еще раз убедиться все, что они делают очень важно и нужно.




Оксана Гранн
16 ноября 2018 года

 


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