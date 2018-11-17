Новости версия для печати В Орле прошел конкурс мастерства отрядных вожатых Конкурс собрал сегодня более ста участников - школьников Орла, которые, повязав красный галстук, гордо носят звание пионеров. В рамках встречи им предстояло не только проверить свои теоретические знания, но и продемонстрировать творческие способности. Кто они - пионеры 21 века?



Традиционный конкурс мастерства отрядных вожатых собрал 15 команд-дружин. Мальчишкам и девчонкам с красным галстуком на груди предстояло пройти тестирование - каждый вожатый должен был показать знание истории пионерской организации, а уже потом продемонстрировать творческие способности.





























Юлия Опанасюк

16 ноября 2018 года







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