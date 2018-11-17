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Сегодня в орловском опорном вузе стартовал финал конкурса «УМНИК-2018»

Как отмечают организаторы, с каждым годом растет и число участников, и количество квот на получение грантов. А за семь лет реализации проекта в нашем регионе, 60 орловских инноваторов вошли в число исполнителей госконтрактов.

Они уже - умники и умницы. 14 молодых, талантливых и амбициозных ученых - в финале конкурса «УМНИК» презентовали свои проекты. 
 
Так, например, кандидат технических наук Анастасия Орлова уверена: будущее - за экопродуктами. Не первый год она разрабатывает проект полезного питания.
Анастасия Орлова, участница конкурса «УМНИК-2018», кандидат технических наук: «Моя разработка направлена, чтобы делать хлеб геродиетического питания и безглютенового питания».
Мировые тренды сегодня диктуют молодым инноваторам объекты для исследований. Впереди - защита проектов. Нужно убедить жюри, что твоя идея - лучшая. И тогда можно претендовать на грант. Четыре победителя получат субсидии на развитие.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы рассчитываем, что разработки молодых ученых принесут пользу и нашему региону, и всей стране, и будут востребованы при создании новых перспективных направлений в развитии производств и проектов. А наша задача на практике помогать реализовывать все эти проекты».
А рождаются прорывные проекты в университетах. Поэтому важно поддерживать инновации и выводить их на коммерциализацию. В этом и есть задача конкурса «УМНИК». В этом участникам помогают как раз вузы.
Ольга Пилипенко ректор ОГУ им. И.С. Тургенева: «Я очень надеюсь, что те люди, которые сегодня принимают участие, смогут воплотить свои идеи в жизнь, и дальше мы пойдем вместе по пути создания таких лабораторий, участия в больших конкурсах и для поддержки бизнеса, и для поддержки технологий».
И без бизнеса старт-апам не обойтись. Многие орловские компании готовы к синергии. Теперь это закрепили на бумаге. Госуниверситет официально сотрудничает с малым и средним предпринимательством в лице «Опоры России». Благодаря этому, возможно, в ближайшем будущем интеграция науки и производства выйдет на новый уровень. 
 





Надежда Невматулина
16 ноября 2018 года

 


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