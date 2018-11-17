Сезон «Вахты памяти» 2018 года подходит к концу

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суббота
17.11.2018
17:25:53
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Сезон «Вахты памяти» 2018 года подходит к концуСегодня в Орле поисковики соберутся вместе, чтоб поделиться опытом и подвести итоги.
Круглый стол пройдет в Музее боевой славы средней школы №17. Так же представители поисковых организаций наметят планы на следующий год. Организуют передвижную выставку, на которой можно будет ознакомиться с новыми находками, узнать военно-техническую историю. В этом году в «Вахте памяти» приняло участие почти 1200 человек. Общими усилиями были подняты останки 1071 бойца, это рекордная цифра за последние 10 лет. Было установлено 47 имен солдат, которые защищали наш регион от фашистов.
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