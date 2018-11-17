Новости версия для печати Сезон «Вахты памяти» 2018 года подходит к концу Сегодня в Орле поисковики соберутся вместе, чтоб поделиться опытом и подвести итоги.



Круглый стол пройдет в Музее боевой славы средней школы №17. Так же представители поисковых организаций наметят планы на следующий год. Организуют передвижную выставку, на которой можно будет ознакомиться с новыми находками, узнать военно-техническую историю. В этом году в «Вахте памяти» приняло участие почти 1200 человек. Общими усилиями были подняты останки 1071 бойца, это рекордная цифра за последние 10 лет. Было установлено 47 имен солдат, которые защищали наш регион от фашистов.





Анна Вайсергисер

17 ноября 2018 года







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