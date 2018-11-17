Новости версия для печати

11 ноября отмечался день офтальмолога

В кабинете охраны зрения работает сразу несколько офтальмологов, цель которых если не вылечить, то остановить развитие патологии. Заболеваний много, самых разных, но особое опасение врачей вызывает резко возросшее число случаев близорукости, или миопии у школьников. И это не всегда гены или школьные нагрузки.

Елена Волкова, врач-офтальмолог кабинета охраны зрения детской поликлиники Совестного района: «Часто мы, родители, сами совершаем непоправимые действия в отношении наших детей, покупая им гаджеты, телефоны, планшеты. Ребенок занят – нам хорошо, но потом мы получаем то, что получаем».

В 80 % случаев ситуацию удается стабилизировать. Методы диагностики и лечения - современные и качественные. Здесь не выписывают горы лекарств. Лечение в основном аппаратное. Курс процедур занимает 2-3 недели в зависимости от диагноза.

Надежда Кондратьева, главный врач Детской поликлиники Советского района, врач-офтальмолог: «Это тренировки цилиарной мышцы при близорукости, магнитостимуляция, лазеростимуляция, у нас есть аппарат, который лечит вообще всю глазную патологию».

Всего в тренировочном зале порядка 10 аппаратов. Многие очень похожи на игры. По словам медсестры Ольги Новиковой, дети проводят здесь в среднем 40 минут и не без удовольствия.

Ольга Новикова, медсестра кабинета охраны зрения: «Ежедневно в нашем кабинете бывают 100-120 детей. Занимаются они с удовольствием, весело, активно».

Однако лечение не даст результата, если не будут соблюдаться рекомендации для школьных и домашних занятий. Получить помощь в кабинете охраны зрения может каждый орловский ребенок с направлением от офтальмолога своей поликлиники.