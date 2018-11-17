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Сегодня Орел закружится в «Провинциальном танце»

География участников с каждым разом становится все разнообразнее. Представлены практически все города Черноземья, кроме этого приедут коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, будут представители и стран ближнего зарубежья.

Помимо лучших хореографов будут выбирать еще и самых одаренных артистов разговорного жанра – в номинации «Художественное слово» свои силы решили попробовать больше ста человек.

Конкурс продлится два дня.