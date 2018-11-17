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Мценские полицейские разыскали автомобиль, который насмерть сбил пешехода на территории Брянской области

Большегруз обнаружили на территории одного из местных заводов. Водителя задержали.

Сегодня ночью к сотрудникам ОГИБДД МО МВД России «Мценский» от коллег из Брянской области поступила информация о произошедшем на их территории наезде на пешехода. В результате ДТП мужчина скончался на месте, а транспортное средство продолжило движение в сторону Москвы. Полицейские изучили записи с дорожных камер видеонаблюдения и передали орловским коллегам информацию о разыскиваемом большегрузном автомобиле.
При проведении розыскных мероприятий автомобиль, совершивший наезд на пешехода, был обнаружен инспекторами ДПС утром на территории одного из местных заводов. На нем имелись характерные повреждения. Полицейские задержали водителя транспортного средства  и вызвали на место следственно-оперативную группу МО МВД России «Мценский», а также коллег из Брянской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
 



Орловское Информбюро
16 ноября 2018 года

 


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