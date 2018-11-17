Новости версия для печати Сегодня в Орле представили поэтический сборник Анатолия Шиляева «Над Русской равниной» Анатолий Шиляев - автор семи книг стихотворений, а также многочисленных публикаций в литературных изданиях СССР и России. Член Союза писателей СССР с 1969 года.



В сборник «Над Русской равниной» вошли стихотворения из поэтических сборников «Глубина сердца», «Русская равнина», «Высокие деревья», «Движение», «Зеленый берег», «Свет Родины», а также стихи, написанные поэтом в последние годы жизни и ранее не публиковавшиеся.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Татьяна Напольских

16 ноября 2018 года







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