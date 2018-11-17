Новости версия для печати Торговая точка по производству шаурмы в самом центре Орла временно прекратила работу на 90 суток Работа приостановлена по предписанию Роспотребнадзора.



Мы показывали вам этот рейд, во время которого у проверяющих возникли вопросы и по документации, и по самой продукции. В лаборатории выявили несоответствие требованиям.





Татьяна Напольских

16 ноября 2018 года







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