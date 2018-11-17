Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- 97 прерванных жизней. Сегодня в Орле вспоминали жертв ДТП. «Детская аллея памяти» увеличилась на два деревца. - Будущее - за «Умниками». Сегодня выбирали лучшие проекты. - Как оказалось – не здоровая пища. Работа одной из точек по производству шаурмы - приостановлена. - Родные приемные семьи. Сегодня те, кто взял ответственность за детей, делились опытом. - Признание в любви к родным краям - в стихах. Сегодня презентовали сборник Анатолия Шиляева.

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Вести-Орёл

16 ноября 2018 года







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