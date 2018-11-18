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Сегодня в Орле состоится открытие IX Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»

По сложившейся традиции заключительный этап Всероссийского конкурса проходит на родине абсолютного победителя конкурса 2017 года Дарьи Курасовой, педагога дополнительного образования детского сада комбинированного вида №48 города Орла.

Для участия в конкурсе заявлено 73 педагога дошкольного образования из различных регионов России.
 
Торжественное открытие Конкурса состоится в Орловском государственном академическом театре имени И. С. Тургенева.
 
Заключительный этап конкурса традиционно состоит из трех туров – заочного и двух очных. В первый очный тур включено новое испытание: «Сочинение на заданную тему», которое участники будут писать в первый конкурсный день на базе лицея № 22 города Орла. Здесь же пройдет и еще одно испытание для конкурсантов – «Мастер-класс».
 
В дошкольных образовательных организациях Орла состоятся педагогические мероприятия с детьми.
 
Объявление 15 лауреатов, которым предстоит выступить с докладом-презентацией «Мой успешный проект» и принять участие в традиционном ток-шоу «Профессиональный разговор» состоится 19 ноября во Дворце пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина.
 
Лучшего воспитателя России объявят на торжественном закрытии конкурса 21 ноября, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
18 ноября 2018 года

 


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