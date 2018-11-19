Новости версия для печати В Орле МФЦ проведет консультацию для подростков Консультации проводятся в рамках проведения ежегодной всероссийской акции День правовой помощи детям.



20 ноября в МФЦ города Орла подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут получить консультации о правовых особенностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и в электронного виде.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Как сообщает информационный портал Орловской области, координирующие функции по подготовке и проведению на территории Орловской области Дня правовой помощи детям осуществляет Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области.Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

19 ноября 2018 года







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