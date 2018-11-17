Новости версия для печати На Орловщине проводится благотворительная акция по вручению оборудования для просмотра цифрового ТВ Орловский филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) провел очередной этап благотворительной акции «24 новых телезрителя» по вручению приемного оборудования для просмотра телевидения в цифровом формате.



Возможность приема телерадиосигнала в цифровом формате получили трое граждан из Орловского района, находящихся на надомном обслуживании в местных органах социальной защиты, сообщает информационный портал Орловской области. Ранее сотрудники Орловского радиотелецентра вручили 12 комплектов приставок с антеннами многодетным семьям и ветеранам в Урицком, Троснянском, Мценском, Ливенском, Глазуновском, Малоархангельском, Залегощенском районах. Благотворительная акция продолжится до конца года. Переход от аналогового телевидения к цифровому будет поэтапным и начнется в феврале 2019 года. Об этом 15 ноября заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев. Процесс перехода, по его словам, займет полгода. «Несмотря на то, что сегодня практически полностью вышли из обихода телевизоры, которые не могут принимать цифровой сигнал, но все-таки у кого-то они есть, и этих людей нельзя оставить без телевидения. Нужно также компенсировать затраты социально незащищенных граждан на приобретение приставок», – отметил глава правительства. 8 (800) 220-20-02. Также всю необходимую информацию можно найти на сайте Вопросы по подключению цифрового эфирного вещания можно задать по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии»:. Также всю необходимую информацию можно найти на сайте смотрицифру.рф





Орловское Информбюро

17 ноября 2018 года







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