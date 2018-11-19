Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 30 ДТП Из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате семь человек получили травмы (среди них два ребенка), два человека погибли.



18 ноября в 5:30 водитель, управляя автомобилем «Шкода Фабия» двигался по ул. Поселковой и в районе дома №40 по ул. Заречной допустил наезд на стоящее транспортное средство «Камаз» с прицепом. В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. 18 ноября в 16:35 водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», на 170 км автодороги Калуга-Орел допустила выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Лада Ларгус». В результате ДТП пострадали: три пассажира автомобиля «Лада Ларгус» (две девочки 2005 г.р., женщина 1958 г.р.), водители обоих транспортных средств. Пассажир переднего сидения «Лада Гранта» - женщина 1983 г.р. - скончалась на месте ДТП до приезда машины скорой медпомощи, пассажир переднего сидения «Лада Ларгус» - мужчина 1949 г.р. - скончался при транспортировке в Болховскую ЦРБ. Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

19 ноября 2018 года







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