Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:35 на телеканале «Россия».



- Зима не пришла неожиданно? Сегодня на совещании в администрации области первый снег стал первым вопросом.



- Первый снег сыграл свою роковую роль в дорожной трагедии. В аварии на болховской трассе - двое погибших, пять пострадавших.



- Всероссийский опыт воспитания. Лучшего воспитателя страны выбирают в Орле.



- Экскурсия по Орлу, не выходя из школы. Педагоги художественного училища и школы № 12 объединились в необычном «образовательном проекте».



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Вести-Орёл

19 ноября 2018 года







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