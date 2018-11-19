Новости версия для печати За минувшие сутки в Орловской области на ликвидацию возгораний пожарные выезжали 36 раз Горели автомобили, дачи, жилые дома и пустующие здания. В Орле один из вызовов поступил с Наугорского шоссе. Туда пришлось направить усиленные пожарные караулы, - огонь охватил помещение на территории промышленного предприятия.



Прибывшим сотрудникам МЧС удалось прекратить распространение огня и локализовать пожар.

Максим Болвинов, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытии к месту вызова было установлено, что объектом пожара является котельная, в которой произошел разлив масла. К месту вызова были направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара 1-бис. На тушение были поданы пенные стволы, возгорание было локализовано, а в последующем – ликвидировано». Никто из людей от огня не пострадал. Размеры ущерба, а также причины возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.





Иван Суверин

19 ноября 2018 года







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