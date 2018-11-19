В Орле первый снегопад проверил готовность «Спецавтобазы» к приближающейся зиме

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понедельник
19.11.2018
16:51:02
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В Орле первый снегопад проверил готовность «Спецавтобазы» к приближающейся зимеБольше 70 работников предприятия и 14 единиц спецтехники вышли на уборку улично-дорожной сети. Такие цифры были озвучены сегодня на аппаратном совещании в администрации области.
По оценке руководства региона главные транспортные магистрали в порядок приведены. «Спецавтобаза» перешла на круглосуточный режим работы. Всего за выходные дорожники использовали больше 200 тонн пескосоляной смеси. Однако есть проблемы с очисткой от снега межквартальных проездов и дворов в Орле. К этой работе, а дополнительно и уборке тротуаров будут привлекаться управляющие компании.
Первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области Вадим Соколов поручил подчиненным в течение дня наладить тесное взаимодействие соответствующих служб города и управляющих компаний - с тем, чтобы наледь на тротуарах была ликвидирована.
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