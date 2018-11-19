На Орловщине зимняя дорога привела к трагедии

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На Орловщине зимняя дорога привела к трагедииНакануне в Болховском районе в результате ДТП погибли два человека и пострадали еще пятеро.
Авария произошла в пятом часу вечера, 18 ноября, на 171-м километре автодороги Орел-Калуга. Там лоб в лоб столкнулись две отечественные легковушки. Сопутствующими причинами ДТП полицейские считают снегопад и гололед. Двое из семерых пострадавших до приезда скорой помощи не дожили.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель 1978 года рождения управляла «Ладой Гранта», следовала по автодороге Орел-Болхов. В районе 171 км допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». В результате пять человек получили телесные повреждения, среди них две девочки 2005 года рождения. Два человека скончались на месте ДТП».