Новости версия для печати Международный проект «Библиомост» продолжает свою работу Более 30 городов по всему миру выходят на связь с писателями. В Орле проект поддерживают две библиотеки – имени Пушкина и областная публичная. Сегодня там прошла читательская встреча с Алексеем Ивановым, автором самых нашумевших романов последнего десятилетия.



Из-под его пера вышли книги «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Тобол» и многие другие. Недавно закончился показ сериала «Ненастье», снятый по его роману. Этот разносторонний и очень самобытный писатель стал для многих настоящим открытием. Алексей Иванов ответил на десятки самых разных вопросов о своем творчестве, о планах, о том, почему не пользуется архивами при написании исторических романов.

Алексей Иванов, писатель: «Я всегда работаю в русле, которое проложили для меня профессионалы, точно так же было с «Тоболом», я пользовался работами профессиональных историков, работ много, огромное количество, мне было из чего выбирать». Алексей Иванов на этой встрече представил читателям и свой новый роман «Пищеблок», в котором собрал пионерский фольклор 80-хх годов прошлого века. Но книга, по сути, вовсе не о пионерском детстве. В ней затрагиваются серьезные вопросы сегодняшнего дня. Встреча с писателем продлилась полтора часа.





Анна Боева

19 ноября 2018 года







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