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Орел глазами студентов художественного училища

В школе № 12 открылась выставка картин юных художников. Эта коллекция была подготовлена к 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева. Работы посвящены исторической архитектуре Орла.

Теперь для учеников школы № 12 перемены - не только время для отдыха, но и для встречи с искусством. Один из коридоров превратился в настоящий выставочный зал. Стены украсили картины студентов орловского художественного училища.
Андрей Шевяков, руководитель выставочного зала школы №12: «Мы добрались до такого важнейшего события, как показ работ выпускников орловского художественного училища, которые пишут здесь, которые любят наш город».
Узнав об идее организовать выставку в школе, преподаватели и студенты художественного училища охотно ее подхватили. Такой обмен опытом полезен для всех. Школьники, не выходя из здания, имеют возможность прикоснуться к прекрасному, а студенты в свою очередь - учатся взаимодействию со зрителем.
Сергей Козлов, директор Орловского художественного училища: «Я думаю, эта выставка студенческих работ, посвященная нашему любимому городу Орлу и приуроченная к 200-летию Тургенева, внесет свой вклад в эстетические воспитание и обогатит как наших студентов, так и учеников школы».
В экспозиции - больше десятка картин. На них узнаваемые пейзажи Орла и необычные ракурсы. Тема - тургеневская: «Орел – мой родной город».

Выставка будет работать 2 месяца. Увидеть ее может любой желающий, для этого необходимо предварительно обратиться в администрацию школы №12.




Татьяна Дьяконова
20 ноября 2018 года

 


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