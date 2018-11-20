Новости версия для печати Жители Орловской области приглашаются к участию в акции «Парад первых лиц – парад мам» Акция пройдет в период с 20 ноября по 10 декабря 2018 года, она приурочена к празднованию Дня матери.



Акция организована в социальных сетях и на других площадках интернета, куда будут ретранслироваться признания в любви матерям участников акции с платформы общероссийского проекта СТЕНАПРИЗАНИЙ.РФ.



Подробная информация размещена на http://стенапризнаний.рф/ru/





Орловское Информбюро

20 ноября 2018 года







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