Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате пострадал несовершеннолетний ребенок.



19 ноября в 17:35 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Бора», следовал по улице Городской и в районе д.51 произошел наезд на пешехода мальчика 2002 г.р., который переходил проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получили травмы, не госпитализирован.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

20 ноября 2018 года







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