Новости версия для печати Студенты орловских вузов получили награды за лучшие показатели в работе студотрядов Вместе с этим ребята отметили первый серьезный юбилей движения - пятилетие.



В начале пути из орловских студенческих отрядов был лишь один отряд строителей из 15 человек, сегодня движение активно набирает обороты и насчитывает уже 1500 бойцов. И в свой юбилей эта семья пополнилась несколькими десятками новобранцев. За минувший летний трудовой семестр ребята успели отметиться на всех знаковых стройках региона. И не только. Как отметила ректор ОГУ имени И.С. Тургенева Ольга Пилипенко, студенты принимают участие во всех мероприятиях связанных с медицинским обслуживанием, формируют отряды проводников, становятся вожатыми в оздоровительных лагерях.





Антон Киселёв

20 ноября 2018 года







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