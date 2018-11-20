Новости версия для печати 21 ноября в Орле будет назван лучший воспитатель страны 2018 года Накануне были объявлены имена 15-ти лауреатов.



Борьба за места в финале развернулась нешуточная - 73 претендента со всех уголков России прошли два тура. Первый – заочный: домашняя работа. Второй - очный, площадкой для него был выбран Орёл.



В третьем туре, который проходит сегодня, участникам предстоит защитить свои проекты, и все они интересные: Event-календарь, чтобы дети учились самостоятельности; мастер-классы по созданию предметов для развития фантазии; техника трех вопросов, которая поможет завоевать внимание малышей. Все эти идеи воспитатели уже удачно реализовали в родных учреждениях.



Имена 15 лауреатов можно посмотреть на официальном сайте конкурса.





Антон Киселёв

20 ноября 2018 года







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