Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:35 на телеканале «Россия».



- Квадратные метры для сироты. Законного жилья пришлось добиваться через суд.



- Не все овощи одинаково полезны. За год с реализации было снято 366 килограммов плодоовощной продукции.



- Из одного строительного отряда - в полуторатысячную «армию помощников». Студотряды Орловщины отметили пятилетие.



- Зачарованные «музыкой души». Митрополичий хор дал большой концерт.

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Вести-Орёл

20 ноября 2018 года







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