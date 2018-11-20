Новости версия для печати В 2018 году сотрудники регионального Роспотребнадзора сняли с реализации 366 кг плодоовощной продукции В 95 процентах случаев причиной стало отсутствия полной и достоверной информации на овощи.



Всего же в лаборатории исследовали более 600 проб. Овощи проверяли на содержание солей тяжелых металлов и пестицидов. В местных овощах их не выявили. Что касается нитратов, то превышение этих показателей было в 0,6% проб.





Анна Боева

20 ноября 2018 года







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