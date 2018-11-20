Новости версия для печати Роспотребнадзор: В Орловской области заболевание гриппом пока не фиксируют Однако простудные вирусы – циркулируют.



За неделю к врачам с ОРВИ обратилось больше 3600 человек. 60% - дети. Врачи советуют защититься от гриппа при помощи прививки. Вакцинация пока еще продолжается. Сейчас привито 43% населения региона.





Анна Боева

20 ноября 2018 года







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