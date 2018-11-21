Новости версия для печати Решать проблемы регионального значения - будут сообща Вопросы формирования бюджетной политики Орловской области на три следующих года губернатор обсудил сегодня с членами фракции «Единая Россия» орловского Облсовета.



Андрей Клычков поблагодарил коллег за конструктивное взаимодействие, выразив надежду на то, что плодотворное сотрудничество представителей исполнительной и законодательной власти продолжится в дальнейшем. В частности, он отметил реализацию партийных проектов, в рамках которых за последние четыре года в регионе отремонтировано более 80 школьных спортзалов, 30 домов культуры.



В настоящее время возобновлена работа по формированию особой экономической зоны. Определены обеспеченные инфраструктурой 24 перспективные производственные площадки в муниципальных образованиях.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На сегодняшний день главное - это создание условий для развития региона в первую очередь, а не какие-то политические амбиции. Потому что мы уже неоднократно обсуждали, и я думаю, что стало хорошим знаком, когда все представители различных партий говорят, что у нас одна партия в области - и эта партия называется «Орловская область». И именно эту задачу мы и должны реализовывать и преследовать, принимая любые решения, будь то на уровне исполнительной власти, либо на уровне законодательной».





Татьяна Напольских

20 ноября 2018 года







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