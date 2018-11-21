Орловское бюро техинвентаризации готовится к новому этапу государственной кадастровой оценки объектов недвижимости

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среда
21.11.2018
1:35:16
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Орловское бюро техинвентаризации готовится к новому этапу государственной кадастровой оценки объектов недвижимостиВ этом году специалисты только готовились к кампании - собирали и обрабатывали необходимую информацию. В 2019 году работа будет посвящена самим оценочным мероприятиям.
Все участники совещания: депутаты, специалисты департамента госимущества и БТИ отметили, что качественная государственная кадастровая оценка всех объектов недвижимости позволит актуализировать налогооблагаемую базу, что положительно скажется на поступлениях в областной бюджет. Ведь в ходе подготовки эксперты выяснили, что с момента последней кампании только количество зданий и сооружений выросло на 60%, земельных участков - на 10%. В ходе кампании оценщики будут руководствоваться в первую очередь задачами, поставленными президентом, - сделать налоги на имущество справедливыми и посильными для всех граждан.
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