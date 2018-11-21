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В Орле прошел фестиваль «Провинциальные танцы»

На два дня Орел стал местом встречи для тех, кто не мыслит себя без танцев. В областной центр съехались танцоры не только из регионов-соседей, но и из других стран. Судьи международного класса, система видеофиксации… Какие еще новшества были введены в этом году на V Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства?

Участие в международном конкурсе-фестивале современной хореографии «Провинциальные танцы» как шаг навстречу новым горизонтам.

Фестиваль ежегодный - в Орле его участников встречают вот уже в пятый раз. В этом году он проходит в новом формате: электронная система подсчета судейских баллов, прозрачность в оценках обеспечивает видео фиксация. Каждый номер можно сразу после выступления разобрать, увидеть, где были натянуты носки, а где отсутствовала синхронность.

Пять возрастных категорий, почти два десятка направлений. Среди них Dance-шоу, соло, импровизация, степ, модерн и фольклорные танцы. За попадание на пьедестал боролись более двух с половиной тысяч участников. Оценивало - международное жюри.
Дмитрий Яцковский, президент Федерации современного и эстрадного танца России: «Оценка проводится очень сложно, есть специальная система оценивания 5D, там учитывается много параметров, критериев. Основой является международная система классификации, международная система оценки».
Инна Мазуренко, судья международного класса: «В первую очередь, конечно, я всегда оцениваю технику и академичность каждого солиста или коллектива. Это то, от чего мы отталкиваемся. Это линии рук, стопы, выворотность, чтобы это выглядело правильно академически».
Сразу после фестиваля участники вновь отправились в хореографические залы - отрабатывать новые номера к следующему сезону «Провинциальных танцев».




Анна Вайсергисер
20 ноября 2018 года

 


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