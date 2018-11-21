Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Межпартийный диалог. О чем говорили единоросы с коммунистами?



- Когда сам в поле жизни - воин. Юридический ликбез для детей-сирот.



- 15 воспитателей - на финише. Завтра в Орле назовут имя победителя Всероссийского конкурса



- Проверка ради безопасности. Рейды на железной дороге.



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Вести-Орёл

20 ноября 2018 года







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