Новости версия для печати Орел проведет «Месяц в деревне» Так называется первый Всероссийский театральный фестиваль. Он пройдет в декабре и будет посвящен юбилею Тургенева. Сегодня в театре «Свободное пространство» обсудят программу события.



В фестивале примут участие ведущие театры Москвы. Орловские зрители увидят рок-оперу «Юнона и Авось» (12+), городской мюзикл «Маяковский» (16+), спектакль «Юная любовь в пяти театральных измерениях» (12+) и другие постановки. Помимо этого состоится Всероссийский конкурс чтецов по произведениям И.С.Тургенева.



Открытие фестиваля запланировано на 3 декабря.





Мария Семак

21 ноября 2018 года







На главную страницу





