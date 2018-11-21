В Орле продолжаются хоккейные матчи ночной лиги

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среда
21.11.2018
15:08:33
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В Орле продолжаются хоккейные матчи ночной лигиСегодня болельщиков ждут в Ледовом дворце микрорайона «Зареченский» в 21:40. На корт выйдут команды «СЛАМС» и «Ледовая арена».
Всего в региональном этапе Всероссийского турнира «Ночная хоккейная лига» принимают участие шесть команд. На данный момент в турнирной таблице они размещаются таким образом: лидер – «Ледовая арена», второе место занимают хоккеисты «Метеора», на третьем обосновался змиевский «СЛАМС». Замыкают турнирную таблицу хоккеисты «Ливгидромаша», ХК «Долгое» и команда «Новосиль».
Победитель регионального этапа получит право выступить в финале Всероссийского турнира среди любительских команд. Он состоится в Сочи в мае 2019 года.
Отметим, что это - одно из самых масштабных спортивных событий страны, в минувшем году участие в нем приняли 158 команд из 78 регионов. В общей сложности больше трех тысяч человек.
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