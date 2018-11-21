Новости версия для печати К морю в Сочи - за отличную учебу Орловские школьники примут участие в январской математической смене Образовательного центра «Сириус». Поедут 21 человек.



Самых способных определили по итогам отбора, который проходил в Ресурсном модельном центре дополнительного образования детей. Мероприятие проводилось в рамках сотрудничества с Образовательным фондом «Талант и успех».



Тематические смены в «Сириусе» созданы для поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве, сообщает информационный портал Орловской области.





Мария Семак

21 ноября 2018 года







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