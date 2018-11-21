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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП

20 ноября в 08:05 водитель автомобиля «Лада Калина» при движении в районе дома № 17 по Наугорскому шоссе допустил открывание двери, повлекшее дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «УАЗ», который двигался по Наугорскому шоссе. В 09:36 из травмпункта больницы им. Семашко поступило сообщение о том, что к ним обратился водитель автомобиля «Лада», который после установления диагноза, был отпущен домой.

20 ноября в 19:05 водитель автомобиля «Шевроле Ланос» двигался по ул.5 Августа и в районе д.43 произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в ООКБ, не госпитализирован.

21 ноября в 01:20 в Ливнах водитель автомобиля «Хендэ Акцент» не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет. В результате ДТП два пассажира получили телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области