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Сегодня День работника налоговых органов РФ

Уважаемые сотрудники налоговых органов!





Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы успешно помогаете обеспечивать высокую финансовую культуру юридических и физических лиц.



Правительству области удалось выстроить эффективное взаимодействие с орловскими налоговиками. Совместно мы отстаиваем интересы участников рынка труда, внедряем новые механизмы поддержки бизнеса.



Одной из важнейших задач остается исполнение бюджетных обязательств.



Только за 9 месяцев 2018 года на территории Орловской области в консолидированный бюджет РФ перечислено более 17,5 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей.



В частности, в региональную казну мобилизовано 13,8 млрд рублей – почти на 1,4 млрд рублей выше, чем за январь-сентябрь 2017 года.



Кроме того, налоговой службой в регионе собрано около 13,2 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 10 % превышает прошлогодние показатели.



Дорогие друзья! Примите искреннюю признательность за преданность традициям ответственного труда, помноженную на внедрение самых современных технологий и методик, готовность идти на прямой контакт со своим клиентами, отвечать всем запросам времени.



Крепкого вам здоровья, процветания, успеха в работе!