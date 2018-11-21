Сегодня День работника налоговых органов РФ

|
среда
21.11.2018
15:08:27
|
|
Сегодня День работника налоговых органов РФПоздравление правительства Орловской области с Днем работника налоговых органов РФ.
Уважаемые сотрудники налоговых органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы успешно помогаете обеспечивать высокую финансовую культуру юридических и физических лиц.
Правительству области удалось выстроить эффективное взаимодействие с орловскими налоговиками. Совместно мы отстаиваем интересы участников рынка труда, внедряем новые механизмы поддержки бизнеса.
Одной из важнейших задач остается исполнение бюджетных обязательств.
Только за 9 месяцев 2018 года на территории Орловской области в консолидированный бюджет РФ перечислено более 17,5 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей.
В частности, в региональную казну мобилизовано 13,8 млрд рублей – почти на 1,4 млрд рублей выше, чем за январь-сентябрь 2017 года.
Кроме того, налоговой службой в регионе собрано около 13,2 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 10 % превышает прошлогодние показатели.
Дорогие друзья! Примите искреннюю признательность за преданность традициям ответственного труда, помноженную на внедрение самых современных технологий и методик, готовность идти на прямой контакт со своим клиентами, отвечать всем запросам времени.
Крепкого вам здоровья, процветания, успеха в работе!
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта