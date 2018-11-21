Новости версия для печати В Орле продолжаются вечерние проверки транспортного обслуживания населения Орловцы неоднократно жаловались в городскую администрацию на проблемы с транспортом в вечернее время.



Во время проверок выясняли, как соблюдается график движения. В результате рейдов выяснилось, что интервал движения маршрута №1 «станция Лужки — ул. Часовая» после 20:00 составляет 15 минут, маршрутов №22 «станция Лужки — школа №50» и №59 «станция Лужки — микрорайон Зареченский» — от 10 до 15 минут. Ближайшие рейды пройдут на Выгонке и Веселой Слободе, на Новой Ботанике и на Силикатном. Особое внимание уделят маршрутам, на которые жалуются горожане, сообщает сайт городской администрации.





Анна Боева

21 ноября 2018 года







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