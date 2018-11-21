Новости версия для печати Мэрия: до декабря в Орле заменят неисправные уличные светильники Неисправных фонарей - почти 400 штук.



200 светильников, которые имеются в наличии, подрядчик уже начал монтировать. На следующей неделе в Орел доставят оставшуюся партию. Глава администрации города Александр Муромский поручил своему заместителю тщательно следить за соблюдением сроков исполнения работ и в случае необходимости выставлять штрафные санкции.





Анна Боева

21 ноября 2018 года







На главную страницу





