Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:35 на телеканале «Россия».



- Чтобы дурной пример не стал заразительным. Росгвардейцы вновь поднимают вопросы безопасности школьников.



- Да будет свет! До декабря в Орле будут заменены перегоревшие светильники - пообещали в мэрии города.



- Вечерний рейд. Сотрудники транспортного отдела мэрии пересели на маршрутки. Проверяется соблюдение графика движения.



- Какое будущее у Шатиловской опытной станции со славным прошлым?





Вести-Орёл

21 ноября 2018 года







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