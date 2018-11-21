Новости версия для печати Андрей Клычков встретился с представителями партий ЛДПР и «Справедливая Россия» Региональный бюджет на будущий год увеличен более чем на 2 млрд. рублей за счет федеральных средств. Это позволило существенно пополнить целый ряд социальных статей расходов с учетом поправок и предложений депутатского корпуса. Сейчас главный финансовый документ готовится к рассмотрению во втором чтении. Планами и перспективами развития области губернатор поделился на личной встрече с членами партийных фракций орловского Облсовета.



Доходы увеличить, расходы оптимизировать. И это работа не разовая, а планомерная. За минувший год область не заняла ни одного рубля, более того региону удалось существенно снизить платежи по уже имеющимся кредитным обязательствам. Экономия составила почти 400 млн. рублей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По итогам первого полугодия 2018 года, инвестиции в основной капитал и социальную сферу составили 18,7 млрд. рублей. В целом прогноз инвестиционных вложений в регион на конец года мы оцениваем в 47,4 млрд. рублей, что выше на 2 млрд., чем в 2017 году». Однако, несмотря на достигнутые результаты, будущий финансовый год ожидается очень не простым. Вопросы и предложения по формированию бюджета продолжают поступать.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР орловского Облсовета: «Планируется ли повышение зарплаты для госслужащих? хотелось бы, чтобы, прежде всего, это коснулось простых специалистов, которые сейчас получают самый минимум. Понятно, что это будет зависеть от базового оклада, но тем не менее». Повышение заработной платы - будет, но не за счет привлечения дополнительных средств, а за счет сокращения аппарата госслужащих.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области «В рамках уже планируемого бюджета на 2020-й и дальнейшие годы, мы планируем повышение заработной платы. Это должно быть общее системное повышение, а не только отдельным категориям сотрудников, но и специалистам низшего, среднего и высшего уровня управлений, департаментов». Депутаты от «Справедливой России» бюджет в целом поддерживают, но тоже не без замечаний. Их беспокоит проблема ЖКХ, а точнее регионального Фонда капремонта.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» орловского Облсовета: «Сегодня хотим внести ряд поправок дополнительно - для открытого обсуждения этого вопроса». Справедливороссы считают, что финансирование Фонда капремонта необходимо оставить хотя бы на уровне 2017 года, поскольку стоимость работ существенно подросла.



Подводя итоги встречи, глава региона подчеркнул, что все замечания и пожелания депутатов будут рассмотрены самым внимательным образом.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области «Мы все представляем разные политические партии, но, по моему мнению, у нас есть главная партия и название ей Орловская область. Именно эту главную задачу мы должны сегодня как итоговую цель реализовывать, а наши разные политические взгляды рассматривать как возможную дискуссию, обсуждение позиций до их принятия, а в последствии уже вместе двигаться к развитию региона». Цели и задачи поставлены серьезные. Легко не будет. Но если исполнительная и законодательная власть смотрят в одном направлении, все можно решить, и результат не заставит себя долго ждать.



Накануне вопросы бюджета региона губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил с представителями партий «Единая Россия» и КПРФ.





Оксана Гранн

21 ноября 2018 года







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