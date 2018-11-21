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Больше чем на 2 млрд. рублей выросли доходы казны Орловской области между первым и вторым чтением проекта закона о бюджете на 2019-й год

Найти новые источники поступлений народные избранники рекомендовали департаменту финансов на октябрьской сессии Облсовета. Поправки были учтены.

Дополнительная четверть миллиарда поступит в бюджет, благодаря налоговым и неналоговым доходам, отметили специалисты департамента финансов. Остальная часть - целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета - на реализацию нацпроектов. Они коснутся всех сфер - здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, дорог, поддержки бизнеса и переселения людей из ветхого аварийного жилья. В связи с рекомендациями депутатов, были внесены поправки и в расходную часть бюджета следующего года.
Елена Сапожникова, член правительства Орловской области, руководитель департамента финансов Орловской области: «Из крупных поправок предусматриваем субсидии на возмещение расходов муниципалитетов по организации питания - 160 миллионов рублей. В результате у нас доходная и расходная части равны, они составят 33 млрд. 793 млн. рублей. Бюджет бездефицитный».
А вот в изменении межбюджетных отношений с Орлом - область отказала. Напомним, депутаты Горсоветы выступили с инициативой по увеличению части налоговых доходов, которые остаются областному центру. Региональная казна в таком случае потеряет почти 700 миллионов рублей, подсчитали специалисты. Потому профильный комитет Облсовета посчитал инициативу нецелесообразной.


Антон Киселёв
21 ноября 2018 года

 


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