Новости версия для печати В жизни знаменитой Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции начинается новый этап Она вошла в состав федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. За восстановление производственной базы взялась компания «Щелково-Агрохим».



Шатиловка - старейшее научное учреждение страны - в последние годы была центром испытания новых сортов. Уникальные природно-климатические условия позволяют использовать полученные результаты семи соседних регионов. Ежегодно на День поля сюда приезжают ученые и селекционеры со всей страны. Но одного сортоиспытания для полноценного научного учреждения мало. В своё время Шатиловка, история которой насчитывает более 125 лет, была центром распространения научных идей, технологий, высококачественных семян.



Сейчас материальная база опытной станции устарела, что, по правде говоря, стало проблемой не только Шатиловки, но и всей аграрной науки.



Чтобы исправить положение, спасти Шатиловку, её включили в состав недавно созданного федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. В восстановлении материальной базы помощь окажет компания «Щелково-Агрохим», которую возглавляет академик Российской академии наук Салис Добаевич Каракотов.

Виктор Титов, глава Орловского представительства Акционерного общества «Щелково-Агрохим»: «Мы не поглощаем Шатиловскю станцию, мы не покупаем земли, мы просто помогаем ей восстановиться, встать на ноги, а дальше, после того, как все восстановится, они вправе думать и смотреть: будем мы вместе работать или нет». Началось сотрудничество месяц назад. За это время нашли технику, внесли удобрения, вспахали и выровняли две тысячи гектаров зяби. Её планируют засеять соей. Шатиловка должна стать центром производства высококачественных семян этой культуры. С институтом зернобобовых и крупяных культур у компании давнее плодотворное сотрудничество - и в селекции, и в производстве элитных семян. Сохранится на Шатиловке и сортоизучении. Для этого под зиму посеяно 400 сортообразцов.

Александр Задорин, врио директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур»: «Будет вестись и селекция новых сортов. Будет развиваться элитное семеноводство таких сортов как «Зуша», «Мезенка». Новый сорт, который в этом году был внесен в госреестр по нашему региону, это сорт Осмонь. Это сорт нового поколения с потенциалом продуктивности свыше 4 тонн с гектара». До конца месяца компания планирует оказать такую же помощь Новосильской зональной агролесомелиоративной опытной станции.





Владислав Кузнецов

21 ноября 2018 года







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