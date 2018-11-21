Новости версия для печати В штаб-квартире орловской Росгвардии обсудили тему охраны учебных заведений региона В беседе приняли участие силовики, сотрудники МЧС, чиновники от образования и представители ЧОПов. Собравшиеся констатировали: после керченской трагедии, заострившей множество вопросов в сфере безопасности, пока принципиально ничего не изменилось.



В Росгвардии говорят: сама проблема вспышек немотивированного насилия в учебных заведениях не сводится лишь к вопросам охраны. Не должны оставаться в стороне родители – они должны понимать, какие интернет-ресурсы использует их ребенок.

Владимир Коренков, зам. начальника штаба Управления Росгвардии по Орловской области: «Подростки стараются копировать то, что происходит в школах Канады, Америки и в других школах, где были громкие случаи расстрелов» Силовики признают: школьному охраннику, которому правоустанавливающими документами Минобрнауки

и оружия-то не положено, не под силу будет встать на пути вооруженного преступника. Правда, и нужды в этом на Орловщине не было еще никогда.

Александр Жуков, начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН УМВД РФ по Орловской области: «К счастью, в последнее время в учебных заведениях города и области серьезных нарушений общественного порядка не зарегистрировано. Но остается проблема - пропускной режим на территорию школьных учреждений». Требования к охране школы или колледжа заложены в так называемом паспорте безопасности.

Максим Благовещенский, начальник отдела организации охраны объектов УВО Управления Росгвардии по Орловской области: «Руководитель объекта образования разрабатывает паспорт безопасности и разрабатывает акт категорирования. Для категорирования приглашаются представители МВД, Росгвардии, МЧС, ФСБ». Но документы документами, а за порядком в школах следят люди. 66 процентов из семисот четырех образовательных учреждений региона приглашают для охраны ЧОПы. Остальные берут охранника в штат. В Росгвардии предложили откорректировать работу этих людей.

Сергей Подчерняев, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области: «Предлагается в здание объекта не допускать представителей торговых организаций, рекламодателей, посетителей без соответствующих документов, удостоверяющих личность, посетителей с объемной ручной кладью или предметами вооружения, посетителей, находящихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения». Представители ЧОПов, в свою очередь, поднимают другую проблему: назначение охранника в школе пока весьма туманно. Какие перед охранником стоят цели? Борьба с экстремизмом и терроризмом, хулиганством или психически больными людьми?



Не стоит забывать о соотношении цены и качества охранных услуг. При минимальной зарплате охранник школы, по сути, пожилой вахтер, чье единственное оружие - тревожная кнопка.





Иван Суверин

21 ноября 2018 года







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