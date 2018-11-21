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Сегодня наш регион посетила Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина

Она же является председателем жюри Всероссийского конкурса «Воспитатель года».

На встрече с орловскими коллегами обсуждались вопросы образования, которые, кстати, актуальны не только для Орловской и Рязанской областей, но и всей России.
Елена Митина, председатель жюри конкурса, депутат ГД Федерального Собрания: «Речь шла об образовании, о вопросах нехватки кадров, и о том, что нужно делать, чтобы в образовательные учреждения приходили молодые специалисты, речь шла и о ремонте спортивных залов, сейчас они ремонтируются только в сельской местности - хотелось бы расширить эту программу».
Говорили о Всероссийском конкурсе «Воспитатель года», финал которого состоялся сегодня. Организаторы конкурса, члены жюри и участники высоко оценили уровень проведения мероприятия.
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Я откровенно скажу, что с гордостью наша орловская земля принимает столь высокий конкурс. Спасибо Елене Анатольевне как председателю жюри. Все то профмастерство, которое привезли со всех регионов России, вся практика будет обязательно реализована в Орловской области».
И уже стало известно имя «Лучшего воспитателя России». Символ конкурса - жемчужину - увезет к себе домой в Химки Анастасия Шлемко. Именно она успешнее всех справилась со всеми этапами финала и завоевала главный титул.


Юлия Опанасюк
21 ноября 2018 года

 


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