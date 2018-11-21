Новости версия для печати Сегодня в администрации Орловской области состоялось заседание комиссии по информационной безопасности На заседании были рассмотрены вопросы реализации федерального законодательства в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры, персональных данных.



Заседание комиссии по информационной безопасности в Орловской области провёл первый заместитель губернатора Вадим Соколов. Вадим Соколов, первый зам. губернатора и председателя правительства области: «Мы стремимся охватить все сферы общественной жизни масштабной программой цифровизации, в первую очередь развивать цифровую экономику, перевести государственное управление на инновационную платформу. Вместе с тем, создавая единое информационное пространство, необходимо думать о механизмах обеспечения безопасности информационных инфраструктур. При этом система информационной безопасности должна постоянно совершенствоваться, учитывая глобальные технологические изменения».





Татьяна Напольских

21 ноября 2018 года







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