Новости версия для печати 20 ноября отмечался Всемирный день ребенка По традиции, воспитанники детского сада № 16 города Орла провели в кругу шефов, которые уже давно стали верными друзьями и меценатами для особого дошкольного учреждения.



И на этот раз гости пришли не с пустыми руками.



В группе круглосуточного пребывания находятся дети, которые имеют проблемы со здоровьем или сложную ситуацию в семье. Актив регионального отделения партии «Единая Россия» стараются как можно чаще радовать малышей подарками и оказывать помощь в развитии дошкольного учреждения. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Мы, взрослые, должны сделать жизнь наших детей счастливой. Сегодня необходимо сделать, чтобы они хорошо учились. Создать все комфортные условия для творчества, для занятий физической культурой и спортом, и что самое важное – сделать так, чтобы они росли в хорошей, счастливой среде». Ребята к встрече с гостями подготовились - показали концерт, а после с удовольствием общались и участвовали в конкурсах





Юлия Опанасюк

21 ноября 2018 года







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